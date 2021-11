PROGRAMMA OVERZICHT 12.2

vrijdag 19 november 2021

TIJD PROGRAMMA

7:00:00 Al Jazeera Nieuws

16:30:00 Suritunes

17:30:00 Walker

18:15:00 HE-MAN AND THE MASTERS OF THE UNIVERSE

18:40:00 Suriname Pavilion – HERH.

19:00:00 ATV NIEUWS

19:35:00 Progr. CDS: FOCUS

20:00:00 Q&A

21:15:00 Tv Film: Apex

22:50:00 The X-Files

23:35:00 Ray Donovan

0:25:00 Einde Uitzending

WIJZIGINGEN VOORBEHOUDEN