07:00 Aljazeera Nieuws

14:45 UEFA Champions League: Real Madrid vs. Shakhtar Donetsk

16:45 Suri Tunes

17:30 WWE RAW (Herh.)

18:35 Green Lantern – The Animated Series

19:00 ATV Nieuws

19:35 FOCUS

20:00 The Neighborhood

20:30 How It’s Made

21:00 IN GESPREK MET………….

22:00 YOU

22:50 Marvel’s Daredevil

23:45 Tv.film:Lady of The Manor

(wijzigingen voorbehouden)