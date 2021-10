07:00 Aljazeera Nieuws

9:00 LaLiga: Rayo X Elche

11:10 LaLiga: Celta X Sevilla

13:30 LaLiga: Villarreal X Osasuna

16:00 The Masked Singer UK

17:10 The Cube

18:00 Gowtu Poku Man Fu Sranan Gala Show “LIVE”

20:00 Expedition with Steve Backshall : Suriname Lost World

21:00 WWE Smackdown

22:00 The Detour

22:25 Tv.film: The Outpost

00:30 Squid Games

(Wijzigingen Voorbehouden)