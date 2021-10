07:00 Aljazeera Nieuws

16:30 Suri Tunes

17:22 River Monsters

18:07 Atomic Puppet

18:30 Elena of Avalor

19:00 ATV Nieuws

19:35 Focus

20:00 Anger Management

20:22 Private Eyes

21:10 Navratri wens Z.E. Chandrikapersad Santokhi

21:17 America’s Top Dog

22:00 Tv.film: Three Billboards Outside Ebbing, Missouri

(Wijzigingen Voorbehouden)