07:00 Aljazeera Nieuws

16:30 Suri Tunes

17:30 DC’s Legends of Tomorrow

18:15 Alexa & Katie

18:41 How It’s Made

19:06 ATV Nieuws

19:42 Bake Squad

20:22 Navratri wens Z.E. Chandrikapersad Santokhi

20:30 Chicago Med

21:16 Big Sky

22:02 Station 19

22:46 Tv.film: The Shawshank Redemption

(Wijzigingen Voorbehouden)