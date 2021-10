07:00 Aljazeera Nieuws

15:00 The Masked Singer UK

16:10 The Cube

17:20 America’s Got Talent

18:45 Challenge Yourself

19:10 Praatje Met een Maatje

19:35 2 Broke Girls

20:00 A Wild Year on Earth

21:00 WWE Smackdown

22:00 The Detour

22:20 Tv.film: The Hunt

23:50 Game of Thrones

(Wijzigingen Voorbehouden)