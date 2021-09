07:00 Aljazeera Nieuws

16:30 Suri Tunes

17:30 WWE Smackdown

18:25 The Lion Guard

18:50 Challenge Yourself

19:00 ATV Nieuws

19:35 FOCUS

20:00 Mom

20:25 How It’s Made

21:00 Manifest

21:45 The Queens Gambit

22:35 Tv.film: To Hell and Gone

(Wijzigingen Voorbehouden)