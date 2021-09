07:00 Aljazeera Nieuws

16:25 Suri Tunes

17:30 WWE RAW (Herh.)

18:30 Green Lantern: The Animated Series

19:00 ATV Nieuws

19:35 FOCUS

20:05 FAM

20:30 Fault Lines: System Failure-The Boeing Crashes

21:00 In Gesprek Met.:……………

22:00 YOU

22:50 Marvel’s Daredevil

23:40 Tv Film: Love and Monsters

Einde Uitzending

(wijzigingen voorbehouden)