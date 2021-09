07:00 Aljazeera Nieuws

16:30 Kung Fu

17:20 Kinderilm: The Witcher Nightmare of the Wolf

19:00 ATV Nieuws

19:35 FOCUS

20:00 Marvels Runaways

21:00 WWE RAW

22:05 Tv Film: Space Sweepers

00:25 Shameless (US)

Einde Uitzending

(wijzigingen voorbehouden)