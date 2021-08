Tijd ATV (KN.12.2) – Altijd Een Goed Idee

Programma – Overzicht

donderdag 26 augustus 2021

07:00 Aljazeera Nieuws

16:30 Suri Tunes

17:30 WWE Smackdown (Herh.)

18:30 The Lion Guard

19:00 ATV Nieuws

19:35 FOCUS

20:00 Mom

20:20 The Lockdown: One month in Wuhan

21:00 Manifest

21:50 The Queens Gambit

22:50 Tv.film: Naked Singularity

(Wijzigingen Voorbehouden)