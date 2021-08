ATV KN.12.1 Woensdag 25 Augustus 2021

7:00:00 *BBC Nieuws

7:30:00 *Steven Reyme Ministries

8:05:00 *Fitness : Home CArdio Workout Low Impact Fat Burner No Equipment

8:35:00 *Venezuela Nieuws

9:05:00 *ATV Nieuws + Sport i/h Nieuws (Herh.)

9:35:00 *No Good Nick

10:10:00 *Tv Film: Yes Day

11:45:00 *NPR Music Tiny Desk Afropunk Chocquib Town

12:00:00 *BBC Nieuws

12:35:00 *MIDDAGFILM : Jungle Cruise

14:45:00 *Super Hit Video: Super Pop Clips

15:40:00 *Ripleys Believe It or Not

16:30:00 *Great Parks of Africa

17:25:00 *In Gesprek Met…

18:00:00 *ATV Nieuws

18:55:00 *Tiny House Nation

19:35:00 *MOM

20:00:00 Youth Outreach

20:30:00 *Moksi Moksi

21:08:00 *Zoo

22:00:00 *The Real Housewives of Atlanta

22:45:00 *Clarice

23:30:00 *The American Barbecue Showdown

0:15:00 *ATV Nieuws (Herh.)

0:50:00 *Tv Film: Grimy

3:00:00 *Tv Film: Tokyo Gore Police

4:50:00 *Kings of JoBurg

5:45:00 *BBC Nieuws

WIJZIGINGEN VOORBEHOUDEN