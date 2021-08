ATV (KN.12.1) – Vrijdag 13 Augustus 2021

07:00 BBC Nieuws

07:36 Steven Reyme Ministries

08:10 Fitness: 30 minute Cardio Workout-Beginner Intemediate

08:46 Venezuela Nieuws

09:16 ATV Binnenlands Nieuws

09:48 ATV Sports

10:40 Gordon Ramsay’s 24 Hours To Hell And Back

11:35 Kipo and the Age of Wonderbeasts

12:00 BBC Nieuws

12:36 Middag-film: Peter Rabbit 2: The Runaway

14:10 Super Hit Video: Super Pop Clips

15:05 DuckTales

15:31 Whazzz Up ?

16:02 Moksi Moksi

16:32 Mega Pit Stop: Heavy Maintenance

17:31 SZF Magazine

18:00 ATV Nieuws

18:52 Young Vets

20:01 Tv.film: Dangerous Lies

21:46 Dream Home Makeover

22:28 Chicago P.D.

23:18 Forged in Fire

00:09 ATV Nieuws

00:45 Tyler Perry’s The Oval

01:27 Tv.film: The Outer Wild

02:52 Tv.film: No Sudden Move

04:48 Marvels Helstrom

05:45 BBC Nieuws

(Wijzigingen Voorbehouden)