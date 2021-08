ATV (KN.12.1) – Woensdag 04 Augustus 2021

07:00 BBC Nieuws

07:36 Steven Reyme Ministries

08:05 Fitness: Insanity Insane ABS

08:40 Venezuela Nieuws

09:00 ATV Binnenlands Nieuws + Sportnieuws

09:35 Dad Stop Embarrassing Me

10:01 Tv.film: I Am Legend

11:47 Adventure Time With Finn And Jake

12:00 BBC Nieuws

12:28 Middag-film: Deathstroke Knights and Dragons

13:56 Super Hit Video: Super Pop Clips

14:48 Ducktales

15:11 Ripley’s Believe It or Not

15:56 Seven Worlds One Planet

16:58 In Gesprek Met

18:00 ATV Nieuws

18:53 Tiny House Nation

19:34 How It’s Made

20:00 Fish Finder

20:30 Moksi Moksi

21:05 Tap a Bankstel Met: Badderman

22:10 The Real Housewives of Atlanta

22:53 Clarice

23:40 ATV Nieuws

00:20 Greenleaf

01:02 Tv.film: Pig

02:34 Tv.film: Fear Street 3

04:29 Finding Escobars Millions

05:11 BBC Nieuws

(Wijzigingen Voorbehouden)