07:00 Aljazeera Nieuws

16:00 Middag film: The Boss Baby-Family Business

17:50 WWE RAW

18:35 Documentaire: How It’s Made

19:00 ATV Nieuws

19:35 Legacies

20:30 Sport: Voetbal: Gold Cup 2021: Greneda x Qatar

23:00 Sport: Voetbal: Gold Cup 2021: Honduras x Panama

1:00 Tv.film: The Ninth

(Wijzigingen Voorbehouden)