KANAAL 12.1 WOENSDAG 14 JULI 2021

07:00 BBC Nieuws

07:36 Steven Reyme Ministries

08:07 Fitness

08:40 Venezuela Nieuws

09:00 ATV Binnenlands Nieuws + Sportnieuws (Herh.)

09:40 Dad Stop Embarrassing Me

10:05 TV Film: The Baby-Sitters Club

11:50 BBC Nieuws

12:30 Middag Film: Spirit Untamed

14:00 Super Hit Video:Super Pop Clips

14:57 Mega Machines

15:50 Seven Worlds One Planet

17:00 IN GESPREK MET…

18:00 ATV Nieuws

18:50 Tiny House Nation

20:00 Youth Outreach

20:31 Moksi Moksi

21:15 Entm.: Paul MC Cartney And Wings

22:10 The Real Housewives of Atlanta

23:00 Clarice

23:50 Herh.ATV Nieuws

00:30 Greenleaf

01:15 Tv.Film:Nebulous Dark

02:35 Tv.Film: Double World

04:30 Finding Escobars Millions

05:15 BBC Nieuws

07:35 Steven Reyme Ministries

(wijzigingen voorbehouden)