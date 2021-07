07:00 Aljazeera Nieuws

16:15 Suri Tunes

17:12 DC’s Legends of Tomorrow

18:00 Tom and Jerry Tales

18:25 Natio Dream Journal: Gold Cup Edition

18:50 ATV Nieuws

19:30 Sport: Voetbal: Gold Cup 2021: Jamaica x Suriname

21:30 Fresh, Fried and Crispy

22:00 Sport: Voetbal: Gold Cup 2021: Costa Rica x Guadeloupe

24:00 Tv.film: American Mobster Retribution (2021)

(Wijzigingen Voorbehouden)