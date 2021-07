ATV KN 12.1 MAANDAG 5 JULI 2021

7:00:00 *BBC Nieuws

7:30:00 *Roep van de Bruidegom

8:10:00 * Fitness: Shaun T Hip Hop ABS Intro

8:10:00 * Fitness: Shaun T Hip Hop ABS Intro

8:30:00 *VENEZUELA NIEUWS

9:00:00 *Revue: Binnenlands Weekoverzicht

9:35:00 *Bunkd

10:00:00 *Tv Film: My Spy

12:00:00 *BBC Nieuws

12:35:00 *Tv Film: Hansel And Gretel

14:00:00 *Super Hit Pop

15:00:00 *TEKENFilm : Condorito: The Movie

16:35:00 *Batman

17:20:00 *Gado Wortoe Leri Wi So en Taki So

18:00:00 *ATV Nieuws

18:50:00 *A.P. Bio

19:15:00 *40 Jaar Telesur

19:25:00 *One Day At A Time

20:07:00 *Onder De Loep

21:12:00 *ATV Sports

21:12:00 *Good Girls

23:02:00 *Queen Sugar

23:46:00 *ATV Nieuws

0:21:00 *Trickster

1:06:00 *Tv Film: A Quiet Place Part II

2:46:00 *Tv Film: Nightmare Man

4:16:00 *Frontline: Benghazi in Crisis and Yemen Under Siege

5:16:00 *BBC Nieuws

WIJZIGINGEN VOORBEHOUDEN