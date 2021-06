ATV KN. 12.1 WOENSDAG 30 JUNI 2021

07:00 BBC Nieuws

07:35 Steven Reyme Ministries

08:05 Fitness Cardio 2 for Phase 2

08:40 Venezuela Nieuws

09:05 ATV Binnenlands Nieuws (herh.)

09:40 Dad Stop Embarrassing Me

10:10 TV Film: Shocking Kung Fu of Huo’s

12:00 BBC Nieuws

12:40 Middag Film: Robinson Crusoe

14:15 Super Hit Video:Super Intro Clips

15:05 Doc.:Mega Machines

15:55 Seven Worlds One Planet

17:00 In Gesprek met……

18:00 ATV Nieuws

18:50 Tiny House Nation

19:30 Doc.: Slavery Routes

20:30 Moksi Moksi

21:10 Hakrinbank Info (herh.)

21:21 Doc.: Slavery Routes (afl.02)

22:10 The Real Housewives of New Jersey

22:55 The Equalizer

23:40 Herh.ATV Nieuws

00:15 TV Film: Gaia

01:55 Tv Film: The Kitchen

03:40 Tv.film: The Djinn

05:05 Finding Escobar Millions

05:50 BBC Nieuws

07:35 Steven Reyme Ministries

(wijzigingen voorbehouden)