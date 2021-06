DONDERDAG 25 JUNI 2021 // ATV(KN.12.1)

PROGRAMMA OVERZICHT 12.1

vrijdag 25 juni 2021

TIJD PROGRAMMA

7:00:00 BBC Nieuws

7:30:00 Steven Reyme Ministries

7:57:05 Fitness : Shaun T Tabata Power

8:30:19 Venezuela Nieuws

8:50:19 ATV Nieuws (Herh.)

9:15:19 ATV Sports (Herh.)

10:00:19 Gordon Ramsays 24 Hours To Hell And Back

10:43:16 Kipo And The Age of Wonderbeasts

11:06:26 Madagascar A Little Wild

11:29:43 BBC Nieuws

11:54:43 MIDDAG FILM : Panda VS Aliens

13:14:21 Super Hit Video

14:09:21 Whazzz Up? (Herh.)

14:59:21 Moksi Moksi (Herh.)

15:29:21 Fast And Furious Spy Racer

15:53:14 SZF Magazine

16:08:14 Bob Hearts Abishola

16:29:41 ATV NIEUWS

17:04:41 Doc.: Combat Ships

17:46:41 Broke

18:07:23 Tv Film: My Cousin Rachel

19:53:31 Dream Home Makeover

20:22:11 Shark Tank

21:05:13 ATV NIEUWS (HERH.)

21:40:13 The Family Business

22:22:25 Tv Film: Good On Paper

23:54:25 Tv Film: The Unholy

1:33:48 Marvels Helstrom

2:25:53 BBC Nieuws

WIJZIGINGEN VOORBEHOUDEN