TIJD Altijd een goed idee

Programma – Overzicht

woensdag 23 juni 2021

07:00 Aljazeera Nieuws

13:00 EURO 2020: Slovakia X Spain

15:00 Suri Tunes

16:00 EURO 2020: Portugal X France

18:00 WWE RAW

19:05 ATV Nieuws

19:45 Doc.:Secrets of Great Wall

20:35 The Neighborhood

21:00 40 Jaar Telesur

21:10 IN GESPREK MET (HERH.)

21:55 Extinct or Alive

22:40 Marvel’s Daredevil

23:40 Tv Film:Snow Black

01:05 Einde Uitzending

(wijzigingen voorbehouden)