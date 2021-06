ZATERDAG 19 JUNI 2021 // ATV(KN.12.1)

TIJD Altijd een goed idee

zaterdag 19 jui 2021

07:00 BBC Nieuws

07:35 Logos International

08:40 Carmen Sandiego

09:05 ATV Binnenlands Nieuws + Sportnieuws (Herh.)

09:40 MasterChef Australia

10:40 Kinderfilm:reign of the Supermen

12:15 BBC Nieuws

12:35 Savage Builds

13:20 Most Dangerous Ways To School – KENYA

14:10 Darkwing Duck

14:35 Izzy’s Koala World

15:00 De Levende Steen Gemeente

15:30 CHERLY’S INSPIRATIONS (Herh.)

16:00 Moksi Moksi (HERH.)

16:35 TELESUR SERVICE IMPROVEMENT

16:55 Free Rein

17:35 SZF Magazine (Herh.)

18:00 ATV Nieuws

18:55 Doc.: Home Stay China (afl.03)

19:30 Programma: Vaderdag Special

20:40 TELESUR SERVICE IMPROVEMENT

20:50 BBGO-TV

21:35 The Rubing Health Foundation

21:50 Black-Ish

22:20 TELESUR SERVICE IMPROVEMENT

22:30 MAGNUM P.I.

23:15 Tv.Film:saturday Night Fever

01:30 Herh.ATV Nieuws

02:05 Hunters

03:05 Tv.Film:Tunnel Rats

04:45 Tv.Film:Life In A Year

06:35 The Resident

07:20 BBC Nieuws

07:35 Steven Reyme Ministries

