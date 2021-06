7:00:00 *Al Jazeera Nieuws

16:30:00 *suri tunes

17:30:00 *WWE Smackdown

18:25:00 *The Lion Guard

18:47:00 *Service Improvement

19:00:00 *ATV NIEUWS

19:40:00 *Service Improvement

19:50:00 *Natio Dream Journaal

20:20:00 *Mom

20:45:00 *The Orville

21:40:00 *Alex Rider

22:30:00 *Tv Film: The Rookies

0:25:00 *Einde Uitzending

WIJZIGINGEN VOORBEHOUDEN