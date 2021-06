VRIJDAG 11 JUNI 2021 // ATV(KN.12.1)

PROGRAMMA OVERZICHT 12.1

vrijdag 11 juni 2021

TIJD PROGRAMMA

7:00:00 BBC Nieuws

7:35:00 Steven Reyme Ministries

8:05:00 Fitness :Zumba Toning

8:40:00 Venezuela Nieuws

9:00:00 ATV Nieuws (Herh. )

9:35:00 ATV Sports (Herh.)

10:25:00 Kitchen Nightmares

11:15:00 Kipo And The Age of Wonderbeasts

11:38:00 Marvels Spider-Man Maximum

12:00:00 BBC Nieuws

12:35:00 MIDDAG FILM : Onward

14:20:00 Super Hit Video

15:15:00 Whazzz Up? (Herh.)

16:00:00 Moksi Moksi (Herh.)

16:45:00 Fast And Furious Spy Racer

17:08:00 Fast And Furious Spy Racer

17:35:00 SZF Magazine

18:00:00 ATV NIEUWS

18:55 Doc.: The New Stories of Zhejiang afl.03

19:20:00 Alex And Katie

20:00:00 Tv Film: Moxie

22:10:00 Dream Home Makeover

23:00:00 Shark Tank

23:55:00 ATV NIEUWS (HERH.)

0:30:00 The Family Business

1:15:00 Tv Film: In The Heights

3:40:00 Tv Film: Train To Busan 2 : Peninsula

5:35:00 Marvels Helstrom

6:30:00 BBC Nieuws

WIJZIGINGEN VOORBEHOUDEN