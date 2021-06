ATV KN.12.2 Dinsdag 8 JUNI 2021

7:00:00 *Al Jazeera Nieuws

9:20:00 *BasicLearning4Kids: Wani & Sabi (afl. 14)

9:29:00 *Skoro Doro: Leerjaar 3 – / Leerjaar 4

10:00:00 *DOC.: Wild Canada

10:45:00 *Arlo the Alligator Boy

12:20:00 *AL JAZEERA NIEUWS

16:30:00 *Suri Tunes

17:30:00 *Doc.: Long Way Round

18:20:00 *Elena of Avalor

18:45:00 *NATIODREAM UPDATE

19:00:00 *ATV Nieuws

19:45:00 *Anger Management

20:15:00 *Private Eyes

21:05:00 *NATIODREAM UPDATE

21:10:00 *Battlebots: Bounty Hunters

22:00:00 *Tv Film: ARMY OF THE DEAD

0:30:00 Einde Uitzending

WIJZIGINGEN VOORBEHOUDEN