ATV KN.12.1 Maandag 7 JUNI 2021

07:00 BBC Nieuws

07:35 Roep van de Bruidegom

08:05 Fitness:Shaun T Cardio Power Resis

08:46 BBC Nieuws

09:00 Revue: Binnenlands Weekoverzicht (HERH.)

09:35 Puppy Dog Pals

10:00 TV Film: The Fits

11:20 Batman

12:00 BBC Nieuws

12:35 Middag Film: Barb And Star Go To Vista Del Mar

14:25 Super Hit Video:Super Pop Clips

15:25 Fast And Furious Spy Racers

16:00 Doc.:Bombay Railway:Pressures

17:05 Adventure Time

17:20 Gado Wortoe Taki So en leri so

18:00 ATV Nieuws

18:50 A.P. Bio

19:30 Doc.:How Its Made

20:00 Onder De Loep

21:12 ATV Sports

22:15 Good Girls

23:05 Queen Sugar

23:50 Herh.ATV Nieuws

00:25 Trickster

01:10 Tv.Film:Faceless

02:50 Tv.Film: Forbidden Dream

05:05 Frontline: Corona Virus Pandemic

06:00 BBC Nieuws

07:35 Steven Reyme Ministries

(wijzigingen voorbehouden)