DONDERDAG 3 JUNI 2021 // ATV(KN.12.2)

PROGRAMMA OVERZICHT 12.2

donderdag 3 juni 2021

TIJD PROGRAMMA

7:00:00 Al Jazeera Nieuws

9:30:00 Skoro Doro: Leerjaar 7

9:39:53 Skoro Doro: Lees Je Mee?

9:55:55 Walking The Americas

10:43:04 Al Jazeera Nieuws

15:28:04 Natio Dream Journaal (afl. 14) (Herh.)

16:15:00 suri tunes

17:10:00 WWE Smackdown (Herh.)

18:20:00 The Lion Guard

18:45:00 NATIODREAM UPDATE

19:00:00 ATV Niuews

18:40:00 Natio Dream Journaal (afl. 15)

20:10:00 Mom

20:35:00 Natio Dream Journaal

21:15:00 NATIODREAM UPDATE

21:25:00 The Orville

22:20:00 NATIODREAM UPDATE

22:30:00 Tv Film: Oslo

0:30:00 Einde Uitzending

WIJZIGINGEN VOORBEHOUDEN