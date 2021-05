VRIJDAG 28 MEI 2021 // ATV(KN.12.2)

PROGRAMMA OVERZICHT 12.2

vrijdag 28 mei 2021

TIJD PROGRAMMA

7:00:00 Al Jazeera Nieuws

9:30:00 Skoro Doro: Leerjaar 8 – Betrekkelijke voornaamwoorden

9:45:02 Skoro Doro: Lees Je Mee? – Rosalie, oma’s danseresje

9:52:05 Kingdom of the White Wolf

10:36:33 Al Jazeera Nieuws

16:06:33 Suritunes

17:01:33 DOC.: NADIYAS BRITISH FOOD ADVENTURE

17:30:13 Natio Dream Journaal

17:55:13 TRANSFORMERS WAR CYBERTRON TRILOGY

18:18:52 ATV Nieuws

18:53:52 Mr. Iglesias

19:24:00 Q&A

20:24:00 SUPERHITS

21:14:00 Tv Film: JUSTICE LEAGUE SNIJDERS CUT

1:16:08 The X-Files

2:00:16 Ray Donovan

3:03:44 Einde Uitzending

WIJZIGINGEN VOORBEHOUDEN