07:00 Aljazeera Nieuws

09:30 Skoro Doro: Leerjaar 7 – Lijdend voorwerp

10:00 Skoro Doro: Lees Je Mee? – Amaisa Gaat op Bezoek

10:30 Kingdom of the White Wolf

11:15 Aljazeera Nieuws

16:30 Suri Tunes

17:30 WWE Smackdown (herh.)

18:30 The Lion Guard

19:00 ATV Nieuws

19:45 Mom

20:15 Natio Dream Journaal

20:45 The Orville

21:35 Doc.:A Perfect Planet

22:35 Tv Film:Chaos Walking

00:25 Einde Uitzending

(wijzigingen voorbehouden)