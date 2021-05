ATV KN.12.2 Woensdag 19 MEI 2021

07:00 Aljazeera Nieuws

09:30 Skoro Doro: Leerjaar 5 – Rekenen-Aftrekken onder Elkaar / Leerjaar 6 – Rekenen-Maateenheid Gram

10:00 OP DE STOEP

11:00 Night On Earth

12:00 Aljazeera Nieuws

16:30 Suri Tunes

17:30 WWE RAW (HERH.)

18:35 Green Lantern: The Animated Series

19:00 ATV Nieuws

19:40 Natio Dream Journaal

20:15 Q&A Extra

21:20 In Gesprek Met.:

22:10 Extinct or Alive

23:00 Marvel’s Daredevil

00:05 Tv Film:Harmony

01:30 Einde Uitzending

(wijzigingen voorbehouden)