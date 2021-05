07:00 Aljazeera Nieuws

09:30 Skoro Doro: Leerjaar 8 – De Som en het Verschil

10:00 Skoro Doro: Lees Je Mee? –

10:30 Africas Hunters

11:20 Aljazeera Nieuws

16:30 Suri Tunes

17:35 Nadiyas British Food Adventure

18:15 Natio Dream Journaal

19:00 ATV Nieuws

19:45 Superstore

20:15 Q&A

21:00 SUPERHITS

22:00 Tv Film:Friday After Next

23:25 The X-Files

00:10 Ray Donovan

01:00 Einde Uitzending

(wijzigingen voorbehouden)