07:00 Aljazeera Nieuws

16:30 Ent.:NPR Music Tiny Desk Concert Wycleff Jean

17:00 TELESUR FITNESS Let’s Go Shapo

18:05 Doc.:Wild Karnataka

19:00 ATV Nieuws

19:40 Bob Hearts Abishola

20:10 International Jazz Day

21:00 WWE RAW

22:05 Tv Film:Capsized Blood in The Water

23:30 Shameless US

01:25 Einde Uitzending

(wijzigingen voorbehouden)