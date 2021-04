ATV KN.12.2 Maandag 26 April 2021

07:00 Aljazeera Nieuws

09:30 Skoro Doro: Leerjaar 1 – Akoestisch Tellen 0-5 / Leerjaar 2 – Erbij 0-10

10:00 Aljazeera Nieuws

16:00 Suri Tunes

17:00 Telesur Launch en Demo free Data tbv Afstandsonderwijs

18:40 Adventure Time with Finn And Jake

19:00 ATV Nieuws

19:45 Bob Hearts Abishola

20:15 20:15 uur: Telesur-Your Trusted Digital Communications Service Partner

20:25 New Amsterdam

21:10 Breakfast, Lunch And Dinner

22:00 Chicago Fire

22:45 Tv Film:Artemis Fowl

00:20 Einde Uitzending

(wijzigingen voorbehouden)