ZATERDAG 24 APRIL 2021 // ATV(KN.12.1)

zaterdag 24 april 2021

7:00:00 BBC Nieuws

7:30:00 Logos International

8:25:49 Carmen Sandiego

8:50:15 ATV Nieuws + Sport i/h Nieuws (Herh. )

9:15:15 MasterChef Australia

10:29:15 kinderfilm : Blowing Up Richt Now

11:49:15 BBC Nieuws

12:09:15 Middagfilm : Surf Up 2 : Wavemania

13:33:16 Adriana Grande At The BBC

14:31:11 De Levende Steen Gemeente

14:56:03 Cherly’s Inspirations (afl. 16) (Herh.)

15:11:04 Moksi Moksi (Herh. dd.)

15:41:04 Batman

16:20:34 SZF Magazine (Herh. )

16:40:34 ATV Nieuws 0:35:00

18:50:00 Documentaire:Secrets Of The Great Wall

19:35:50 Sranan Tori 1 en 1 = 3 Wees een Heer In Het Verkeer

19:59:24 BBGO-TV

20:39:24 The Rubing Health Foundation

20:57:14 Black-Ish

21:18:46 Trickster

22:03:26 Tv Film: Knuckledust

23:48:26 ATV Nieuws (Herh.)

0:23:26 Riviera

1:05:39 Tv Film: Triger Point

2:30:39 Tv Film: Bloodfight

4:06:39 BBC Nieuws

5:21:39 —-Volkslied

