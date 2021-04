DONDERDAG 15 APRIL 2021 // ATV(KN.12.2)

TIJD Altijd een goed idee

Programma – Overzicht

donderdag 15 april 2021

07:00 Aljazeera Nieuws

09:30 Skoro Doro: Leerjaar 7 – Van zelfstandig naamwoord naar bijvoeglijk naamwoord

10:00 Skoro Doro: Lees Je Mee? – Amaisa gaat naar de dokter

10:30 Aljazeera Nieuws

14:15 Suri Tunes

15:15 Voorbeschouwing EUROPA LEAGUE

16:00 EUROPA LEAGUE VOETBAL :

17:55 WWE Smackdown

19:00 ATV Nieuws

19:45 Mom

20:15 Doc.:Jimi Hendrixx Electric Church

22:00 The Orville

22:50 Tv Film:The Right One

00:45 Einde Uitzending

(wijzigingen voorbehouden)