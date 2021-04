WOENSDAG 14 APRIL 2021 // ATV(KN.12.1)

PROGRAMMA OVERZICHT 12.2

woensdag 24 maart 2021

TIJD PROGRAMMA

7:00:00 Al Jazeera Nieuws

9:30:00 Skoro Doro: Leerjaar 5 – Bijwoord / Leerjaar 6 – Het persoonlijk voornaamwoord

9:44:53 Skoro Doro: Skoro Doro: Leerjaar 6 – Het persoonlijk voornaamwoord

10:05:00 OP DE STOEP

11:05:00 Al Jazeera Nieuws

14:15:00 Suritunes

15:15:00 Voorbeschouwing Voetbalwedstrijd

16:00:00 Champions League : Liverpool x Real Madrid “live”

18:00:00 WWE RAW

19:05:00 ATV Nieuws

19:45:00 The Neighborhood

20:10:00 Extinct or Alive

21:00:00 In Gesprek Met…

21:50:00 Marvel’s Daredevil

22:50:00 Tv Film: THE STRONGHOLD

0:45:00 Einde Uitzending

WIJZIGINGEN VOORBEHOUDEN