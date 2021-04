WOENSDAG 7 APRIL 2021 // ATV(KN.12.2)

TIJD Altijd een goed idee

woensdag 7 april 2021

07:00 Aljazeera Nieuws

09:30 “FIBOS Skoro Doro: Leerjaar 5 – Vermenigvuldigen onder elkaar (splitsen)

/ Leerjaar 6 – Digitale tijd (klokkijken) ”

10:00 OP DE STOEP

11:00 Aljazeera Nieuws

14:15 Suri Tunes

15:15 Voorbeschouwing Champions League

16:00 Champions League: Bayern Munchen x PSG ( live )

18:00 WWE RAW (HERH.)

19:00 ATV Nieuws

19:45 The Neighborhood

20:15 Extinct or Alive

21:00 IN GESPREK MET (HERH.)

21:55 Marvel’s Daredevil

22:55 Tv Film:Hairspray

00:55 Einde Uitzending

