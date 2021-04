07:00 Aljazeera Nieuws

09:30 “FIBOS Skoro Doro: Leerjaar 1 – Begrippen meer en minder

/ Leerjaar 2 – Groepjes maken van 1tm 5 ”

10:00 Aljazeera Nieuws

16:00 Suri Tunes

17:00 DC’s Legends of Tomorrow

17:45 Alexa & Katie

18:10 Doc.:Lost World of the Maya

19:00 ATV Nieuws

19:45 Bob Hearts Abishola

20:15 New Amsterdam

21:00 Breakfast,Lunch And Dinner

21:45 Chicago Fire

22:30 Tv Film:Rokjesdag

00:25 Einde Uitzending

(wijzigingen voorbehouden)