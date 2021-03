VRIJDAG 26 MAART 2021 // ATV(KN.12.2)

PROGRAMMA OVERZICHT 12.2

vrijdag 26 maart 2021

TIJD PROGRAMMA

7:00:00 Al Jazeera Nieuws

16:30:00 Suritunes

17:30:00 The Astronauts

18:00:00 The Boss Baby: Back in Business

18:25:00 HEY JACKIE

18:47:00 MATRAXX INFO_The Probiotic Future of Healthcare by Chrisal

19:00:00 ATV Niuews

19:40:00 Superstore

20:05:00 Q&A

21:10:00 Superhits

22:10:00 I-Write

22:55:00 Tv Film: HERO DOG THE JOURNEY HOME

0:30:00 The X-Files

1:15:00 Ray Donovan

2:15:00 Einde Uitzending

WIJZIGINGEN VOORBEHOUDEN