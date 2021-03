TIJD Altijd een goed idee

Programma – Overzicht

zaterdag 20 maart 2021

07:00 Aljazeera Nieuws

16:30 Tv.Film: Finding Dory

18:10 MATRAXX INFO_The Probiotic Future of Healthcare by Chrisal

18:30 Star Wars Rebels

19:00 ATV Nieuws

19:45 WandaVision

20:30 Marvels Runaways

21:15 WWE RAW

22:15 Tv Film:Angels & Demons

00:45 Shameless US

02:20 Einde Uitzending

(wijzigingen voorbehouden)