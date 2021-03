ZATERDAG 20 MAART 2021 // ATV(KN.12.1)

TIJD Altijd een goed idee

Programma – Overzicht

zaterdag 20 maart 2021

07:00 BBC Nieuws

07:35 Logos International

08:30 Carmen Sandiego

09:00 ATV Binnenlands Nieuws + Sportnieuws (HERH.)

09:35 MasterChef Australia

10:30 KINDER BLOK

12:00 BBC Nieuws

12:35 Middagfilm: RAYA :THE LAST DRAGON

14:30 Entertainment: NPR MUSIC TINY DESK CONCERT – WYCLEF JEAN

15:00 De Levende Steen Gemeente

15:30 CHERLY’S INSPIRATIONS (HERH.)

16:00 Moksi Moksi (HERH.)

16:35 Jurassick World Camp Cretaceous

17:15 SZF Magazine (HERH.)

18:00 ATV Nieuws

18:50 Documentaire: Deadliest Roads: Argentina

19:40 SABISO QUIZ (AFL.12)

20:30 BBGO-TV

21:30 The Rubing Health Foundation

21:50 Black-Ish

22:20 Trickster

23:20 Tv.Film: REDEMPTION DAY

01:15 Herh.ATV Nieuws

01:50 Riviera

02:35 Tv.Film: WAY DOWN

04:35 Tv.Film: DREAOUT

05:15 Home Before Dark

07:10 BBC Nieuws

07:35 Steven reyme Ministries

(wijzigingen voorbehouden)