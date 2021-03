VRIJDAG 19 MAART 2021// ATV(KN.12.2)

PROGRAMMA OVERZICHT 12.2

19-3-2021

TIJD PROGRAMMA

7:00:00 Al Jazeera Nieuws

9:30:00 Skoro Doro: Leerjaar 8 – Sterke werkwoorden

9:45:02 Skoro Doro: Lees Je Mee? – Nieuwe Friktie Tories

10:15:00 Kickboxen (live)

11:35:00 Al Jazeera Nieuws

16:30:00 Suritunes

17:35:00 The Astronauts

18:05:00 Doc.: How Its Made

18:30:00 The Boss Baby: Back in Business

19:00:00 ATV Niuews

19:35:00 Superstore

20:00:45 Q&A

21:10:00 Superhits

22:10:00 I-Write

22:55:00 Tv Film: Catch.er

0:20:00 The X-Files

1:05:00 Ray Donovan