DONDERDAG 18 MAART 2021 // ATV(KN.12.1)

TIJD Altijd een goed idee

Programma – Overzicht

donderdag 18 maart 2021

07:00 BBC Nieuws

07:35 Steven Reyme Ministries

08:05 Fitness Zumba Rush

08:40 BBC Nieuws

09:00 ATV Binnenlands Nieuws + Sportnieuws (Herh.)

09:35 Flavorful Origins

10:00 TV Film: The Book Of Job

11:35 Bunk’D

12:00 BBC Nieuws

12:35 Middagfilm: Xicos Journey

14:00 Super Hit Classics

15:00 Railroad Alaska

16:00 White Rabbit Project

16:55 Busi Taki (afl.7)

17:20 This is the day of Victory for you

18:00 ATV Nieuws

18:55 (REDD+) Sustainable Wood Production (afl 1)

19:05 ATV Sports

20:05 Whazzz Up

21:20 A Million Little Things

22:10 Dark Matter

22:55 FBI

23:35 Herh.ATV Nieuws

00:15 True Detective

01:10 Tv.Film:RED

03:35 Tv.Film: A BITTERSWEET LIFE

05:35 Blindspot

06:20 BBC Nieuws

07:35 Steven Reyme Ministries

(wijzigingen voorbehouden)