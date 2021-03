DINSDAG 9 MAART 2021 // ATV(KN.12.2)

PROGRAMMA OVERZICHT 12.2

dinsdag 9 maart 2021

TIJD PROGRAMMA

7:00:00 Al Jazeera Nieuws

9:00:00 Busi Taki (afl 17)

9:08:09 FIBOS Skoro Doro: Leerjaar 3 – Rekenen -Tiene & Lossen / Leerjaar 3 – Optellen to 100

9:35:03 Al Jazeera Nieuws

16:30:00 Suritunes

17:24:42 Doc.: Long Way Down

18:16:24 Tom and Jerry Tales

18:38:13 MATRAXX INFO: The Probiotic Future of Healthcare by Chrisal

18:47:32 ATV Nieuws

19:22:32 Anger Management

19:44:03 Private Eyes

20:28:05 Soen Ngie’s Keukengeheimen: Tranga Ten (dl. 4)

20:40:46 Battlebots

22:04:23 Tv Film: EN PASSANT LES CAROTTES SONT CUITES

23:43:50 Einde Uitzending

