ZATERDAG 6 MAART 2021 // ATV(KN.12.2)

PROGRAMMA OVERZICHT 12.2

zaterdag 6 maart 2021

TIJD PROGRAMMA DUUR

7:00:00 Al Jazeera Nieuws

11:00:00 DAMES Beach Volley

12:15:00 Spanish Soccer La Liga : Elche X Sevilla

14:30:00 Bundesliga Soccer : Bayern Munich X Borussia Dortmund

16:55:00 Spanish Soccer La Liga : Osasuna X Barcelona

19:00:00 MATRAXX INFO : The Probiotic Future of Healthcare by Chrisal

19:15:00 ATV Nieuws

19:55:00 Marvels Runaways

21:00:00 WWE RAW

22:05:00 Tv Fim: SHADOWLAND

23:20:00 Shameless

1:05:00 Einde Uitzending

WIJZIGINGEN VOORBEHOUDEN