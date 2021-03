ZATERDAG 6 MAART 2021 // ATV(KN.12.1)

PROGRAMMA OVERZICHT 12.1

zaterdag 6 maart 2021

TIJD PROGRAMMA

7:00:00 BBC Nieuws

7:30:00 Logos International

8:30:51 Carmen Sandiego

8:55:03 ATV Nieuws + Sport i/h Nieuws (Herh.)

9:20:03 Young Justice

9:41:52 MasterChef Australia

10:39:22 The Amazing Race

11:22:54 BBC NIEUWS

11:52:54 Tv Film: THE CASCADIA TREASURE

13:15:59 NUBYA GARCIA TINY DESK

13:39:07 NPR MUSIC TINY DESK CONCERT TAYLOR SWIFT

14:08:05 De Levende Steen Gemeente

14:33:09 Cherly’s Inspirations (afl. 8)

14:48:08 Moksi Moksi (Herh.)

15:17:22 Doc.: A Perfect Planet

16:15:30 SZF Magazine (Herh. )

16:30:30 ATV Nieuws

17:05:30 Documentaire: Deadliest Roads: ETHIOPA

17:57:00 SABISO QUIZ (AFL.13)

18:34:20 BBGO-TV (af. 6)

19:14:20 The Rubing Health Foundation

19:33:29 Black-Ish

19:55:00 NeXt

20:39:14 Tv Film: BURN IT ALL

22:19:58 ATV Nieuws (Herh.)

22:54:58 Prodigal Son

23:38:55 Tv Film: DRISHYAM 2

2:12:11 Tv Film: THE DEAD OF NIGHT

3:41:39 You (s02e10)

4:27:08 —-Volkslied

WIJZIGINGEN VOORBEHOUDEN