ATV KN.12.2 Dinsdag 2 MAART 2021

07:00 BBC Nieuws

09:00 Busi Taki (afl.12)

09:30 FIBOS Skoro Doro: Leerjaar 3 – Tegenstellingen / Leerjaar 4 – Een zin korter maken

10:00 BBC Nieuws

16:25 Suri Tunes

17:25 Doc.: Long Way Down

18:20 Tom and Jerry Tales

18:45 MATRAXX INFO_The Probiotic Future of Healthcare by Chrisal

19:00 ATV Nieuws

19:45 Anger Management

20:10 Private Eyes

21:00 Soen Ngie’s Keukengeheimen: Chinees Nieuwjaar

21:30 Battlebots

22:55 Tv Film:The Midnight Sky

00:55 Einde Uitzending

(wijzigingen voorbehouden)