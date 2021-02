07:00 BBC Nieuws

08:00 Barcelona Lassa v Zalgiris Basket

10:00 BBC Nieuws

14:30 Liverpool v Everton

16:30 3 Below Tales of Arcadia

17:00 Real Val vs Real Madrid

19:00 ATV Nieuws

19:40 WandaVision

20:20 Europa League Journaal

21:10 WWE RAW

22:00 Marvels Runaways

22:55 Tv Film:Cordelia

00:30 Shameless (US)

02:10 Einde Uitzending

(wijzigingen voorbehouden)