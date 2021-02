ZATERDAG 13 FEBRUARI 2021 (ATV(KN.12.2)

PROGRAMMA OVERZICHT 12.2

zaterdag 13 februari 2021

TIJD PROGRAMMA

7:00:00 Al Jazeera Nieuws

16:00:00 BIGI BOY LIVE

17:00:00 My Perfect Landing

17:23:08 Big Hero 6 The Series

17:45:10 DC’S LEGENDS OF TOMRROW

18:27:38 PJ MORTON TINY DESK CONCERT

18:40:01 ATV Nieuws

19:15:01 WandaVision

19:47:33 Marvels Runaways

20:37:27 WWE RAW

21:25:27 Tv Film: MASTER (HINDI FILM )

0:23:01 Shameless (US)

2:02:08 Einde Uitzending

WIJZIGINGEN VOORBEHOUDEN