ZATERDAG 13 FEBRUARI 2021 (ATV KN.12.1)

PROGRAMMA OVERZICHT 12.1

zaterdag 13 februari 2021

TIJD PROGRAMMA

7:00:00 BBC Nieuws

7:30:00 Logos International

8:25:00 Carmen Sandiego

8:50:00 ATV Nieuws + Sport i/h Nieuws (Herh. )

9:30:00 Young Justice

9:55:00 MasterChef Australia

11:10:00 The Amazing Race

12:00:00 BBC NIEUWS

12:35:00 Tv Film: FINDING OHANA

14:40:00 NPR MUSIC TINY DESK CONCERT : COLDPLAY

15:00:00 De Levende Steen Gemeente

15:30:00 Cherly’s Inspirations (afl. 6) (Herh. )

16:00:00 Moksi Moksi (Herh. )

16:30:00 Doc.: A Perfect Planet

17:30:00 SZF Magazine (Herh. )

18:00:00 ATV Nieuws LIVE

18:50:00 Doc.: Deadliest Roads: VIETNAM

19:40:00 SRANAN TORI 1 & 1 = 3 – HET LOT VAN DE SENORE BURGERS

20:20:00 BBGO-TV (af. 4) (Herh. )

21:00:00 The Rubing Health Foundation

21:20:00 Black-Ish

21:55:00 CBNS TREKKING

22:00:00 neXt

22:50:00 Tv Film: NARCO SUB

0:35:00 ATV Nieuws (Herh.)

1:10:00 Prodigal Son

1:55:00 Tv Film: ZOMBIE NINJA VS BLACK OPS CUITES

3:30:00 Tv Film: TRIBHANGA

5:05:00 You

6:00:00 BBC Nieuws

