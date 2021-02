WOENSDAG 10 FEBRUARI 2021 (ATV KN.12.2)

PROGRAMMA OVERZICHT 12.2

woensdag 10 februari 2021

TIJD PROGRAMMA

7:00:00 Al Jazeera Nieuws

10:00:00 OP DE STOEP

11:00:00 Al Jazeera Nieuws

16:30:00 Suritunes

17:30:00 WWE RAW (Herh.)

18:30:00 Transformers: War for Cybertron Trilogy

19:00:00 ATV Nieuws

19:40:00 The Neighborhood

20:05:00 Extinct or Alive

21:25:00 In Gesprek Met… (Herh.)

22:15:00 Marvel’s Daredevil

23:10:00 Godless

0:20:00 Tv Film: INFAMOUS

2:05:00 Einde Uitzending

WIJZIGINGEN VOORBEHOUDEN